По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, заморозки на земле ожидаются во многих областях на западе, севере и в центральной части Украины.

Как предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра, ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки.

"Ночью 11 мая в большинстве западных, северных, центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°", - говорят синоптики.

Кроме того, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

В то же время, известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что грядущая ночь в Украине завершит череду холодных ночей. По ее словам, температура в Украины будет постепенно повышаться.

По прогнозу Диденко на выходных, 13 и 14 мая - температура повысится в большинстве областей Украины и будет +17...+22 градуса.

"в пальто на улице, то такое, а вот в доме в куртке и уггах - уже надоело",

"Жду тепла, как никогда в жизни Когда мне холодно, я молюсь, чтобы потеплело на востоке, потому что моему ребенку в окопе еще холоднее",

"Боже, а я уже думала что так и буду ходить в пальто", "Слава Богу! А то уже в зимней куртке картошку сапаю",

"Наконец потеплеет!! Спасибо, вам за прогноз тепленький!", - радуются украинцы в комментариях под прогнозом Наталья Диденко.

В то же время украинцев предупреждают об огненной опасности в пяти областях: какие территории под угрозой, озвучены даты.

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