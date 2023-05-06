В субботу, 6 мая, в Киеве на улице Большая Васильковская произошел масштабный прорыв. В результате этого, судя по видео, вода начинает затапливать автомобильную дорогу
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Прорыв водопровода на Большой Васильковской", - говорится в сообщении.
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Судя по опубликованным видео и фото - в центре столицы образовался гигантский гейзер – столб воды долетает до верхних этажей дома, который находится рядом.
Также на видео видно, что прорыв произошел недалеко от проезжей части.
Все подробности ЧП выясняются.
К слову, Укргидрометцентр предупреждает об опасные датах.
С 6 по 8 мая пожарная опасность будет в Киевской, Винницкой, Черновицкой будет опасно.
Также по данным Укргидрометцентра 7-8 мая в Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Судя по опубликованной карте, пик опасности будет 8 мая.
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