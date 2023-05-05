Так, в Украине скоро будет чрезвычайная пожарная опасность.

Укргидрометцентр предупреждает об опасные датах.

С 6 по 8 мая пожарная опасность будет в Киевской, Винницкой, Черновицкой будет опасно.

Также по данным Укргидрометцентра 7-8 мая в Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Судя по опубликованной карет, пик опасности будет 8 мая:

К слову, чрезвычайной пожарной опасностью являются погодные условия, когда сочетается высокая температура воздуха и сухая погода.

Такая погода может привести к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что произошло аварийное отключение линий, специалисты ДТЭК уже ликвидируют последствия.

утром 5 мая аварийно отключились три кабельные линии, питающие часть жителей Ирпеня.

"Оперативно-выездная бригада вместе со специалистами спецлаборатории уже выехали на место аварии для поиска повреждения и последующего ремонта", - заверил Маркушин.

В свою очередь в Минэнерго сообщают, что также из-за обстрелов окупантов остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях.

Напомним, ранее в Минэнерго озвучили страшную цифру – сколько энергетиков погибло после 24 февраля 2022-го года.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" сообщил цену на газ с мая.

Кроме того, Politeka.net писала о техногенной катастрофе.