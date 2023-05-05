Так, в Украине скоро будет чрезвычайная пожарная опасность.
Укргидрометцентр предупреждает об опасные датах.
С 6 по 8 мая пожарная опасность будет в Киевской, Винницкой, Черновицкой будет опасно.
Также по данным Укргидрометцентра 7-8 мая в Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Судя по опубликованной карет, пик опасности будет 8 мая:
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К слову, чрезвычайной пожарной опасностью являются погодные условия, когда сочетается высокая температура воздуха и сухая погода.
Такая погода может привести к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров.
Ранее сообщалось, что произошло аварийное отключение линий, специалисты ДТЭК уже ликвидируют последствия.
утром 5 мая аварийно отключились три кабельные линии, питающие часть жителей Ирпеня.
"Оперативно-выездная бригада вместе со специалистами спецлаборатории уже выехали на место аварии для поиска повреждения и последующего ремонта", - заверил Маркушин.
В свою очередь в Минэнерго сообщают, что также из-за обстрелов окупантов остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях.
Напомним, ранее в Минэнерго озвучили страшную цифру – сколько энергетиков погибло после 24 февраля 2022-го года.
Также сообщалось, что "Нафтогаз" сообщил цену на газ с мая.
Кроме того, Politeka.net писала о техногенной катастрофе.