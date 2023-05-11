В 2022 году цена яиц буквально шокировала украинцев. К счастью, сейчас ситуация на рынке существенно меняется.

В 2022 году цена яиц побила все предыдущие рекорды, резко подорожав в стоимости на 50%. Тогда, десяток яиц стоил в некоторых магазинах даже – 90 гривен. Однако в последнее время цены на яйца радуют, ведь стоимость популярного продукта начала уменьшаться. Аналитик Олег Катеринич сделал прогноз, чего ожидать от цен на этот продукт летом.

После Пасхи цены на этот продукт в супермаркетах снизились на 9–12% и варьируются в пределах 60,53–70 гривен за десяток, а к середине лета стоимость может упасть еще на 30%.

На удешевление цены на яйца повлияло улучшение погоды, стабильные цены на корм, наращивание поголовья и много предложений от частных хозяйств.

Олег Катеринич прогнозирует, что с начала мая цены на яйца начали падать, и эта тенденция к снижению будет наблюдаться летом. Более 3 гривен за штуку яйца не будут стоить летом точно.

Так летом по прогнозам эксперта за одно яйцо летом придется платить где-то 2,5–3 гривны. Но уже осенью возможна новая волна подорожания на этот продукт. Тогда следует обратить внимание на тенденцию сбора зерновых.

По данным Минфина, яйца куриные Квочка (С1 10 шт) по состоянию на 11 мая продают по 67,03 гривен. Месяц назад цена на этот продукт была по 70 гривен.

Источник: "24 Канал".

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