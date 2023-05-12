После подорожания продуктов питания на 35% за 2022 года, цены на некоторые продукты начали дешеветь. Это связано с тем, что стало теплее и выросло предложение от частных фермеров.
Председатель парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду рассказал цены на какие продукты начнут уменьшаться и сколько продержиться такая тенденция.
В чатности эксперт прогнозирует, что когда увеличится предложение от отечественных производителей цены на некоторые продукты пойдет вниз. Речь идет о цене на такие продукты: молодой картофель, капуста, морковь и свекла. Такая тенденция может сохраниться до конца лета.
К тому же начнет дешеветь гречневая крупа, ведь в прошлом году украинские фермеры увеличили посевы гречки для отечественного рынка. Также дешевле стали цены на яйца.
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По данным Минфина, на сегодняшний день средняя цена на любимый продукт многих украинцев - яиц "Квочка" - 67,37 грн за 10 штук. Яйца куриные "Ясенсвит" продаются в супермаркетах в среднем по 68,12 грн за десяток, тогда как в апреле они стоили 74,12 грн. Ожидается, что к июню яйца подешевеют еще на 20-30%.
Что касается цен на такой популярный продукт, как гречка, то по данным Минфина, круппа подешевела с начала мая. Так, килограмм самой популярной крупы стоит в среднем 52,43 гривен. Еще месяц назад цена на продукт в среднем стояла на отметке в 55,10 за килограмм.
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