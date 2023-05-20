Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» буквально довела человека до отчаяния сообщениями о долгах, которых, как уверяет потребитель, не существует.
На странице "Нафтогаза" в Facebook мужчина рассказал, что он оплачивает счета за газ вовремя, но все равно его преследуют сообщениями о задолженности.
«Прекратите посылать мне сообщения о "задолженности". Оплату делаю вовремя согласно показаниям счетчика, сами показатели тоже передаю вовремя. Все это на вашем сайте. Почему вы все претензии выдвигаете мне, а не Днепрогазу, который считает, что один человек в хрущевке потребляет ежемесячно 25-27 кубов газа?», - возмущается потребитель газа.
Мужчина также заверил "Нафтогаз", что готов решать эту проблему в суде.
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«Если вам кажется, что нажать на одного человека легче, чем на партнера по бизнесу, подавайте на меня в суд, там и будем разбираться. Днепрогаз данные по своей квартире я передавал, они это проигнорировали», - сообщил потребитель.
Реагируя на такой крик души, "Нафтогаз" сообщил, что с ситуацией удалось разобраться. Также в "Нафтогазе" добавили, что подробную информацию предоставили возмущенному потребителю в личных сообщениях.
Добавим, ранее "Нафтогаз" напомнил клиентам о передаче показаний газового счетчика оператору ГРМ.
"Чтобы начисления в платежках были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно", - отметили в "Нафтогазе".
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Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" сказали, кто виноват в некорректных начислениях за газ.
Также сообщалось, что "Новая почта" столкнулась с масштабным сбоем.