«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», я уже устала с вами выяснять отношения».

Об этом, как пишет Politeka.net, на официальной странице «Нафтогаз Украины» в Facebook пожаловалась одни из потребительниц, получившая очередной счет.

Женщина сообщила, что платит по счетчику, но «долги» растут.

«Ежемесячно плачу по счетчику. В начале апреля отражалась переплата 900 гривен, а в конце апреля принесли квитанцию, сумма долга свыше 5 000 гривен. Вы серьезно?», - возмущается потребительница.

Женщина признается, что у нее не хватает слов, чтобы высказаться по поводу такой ситуации с «Нафтогазом».

«Нет слов просто. Показатели передаем через личный кабинет вам, но за их учет к счетам вы не отвечаете. Так как? Расчеты «с потолка», долги растут в геометрических прогрессиях. Что происходит вообще?», - не понимает потребительница газа.

В «Нафтогазе» ответили на жалобу. Представитель газоснабжающей компании сообщил, что счет суммы к оплате за поставки газа производится исключительно на основе данных от облгаза.

Если потребитель не согласен с начислениями и объемами, которые передал «Нафтогазу» его облгаз, обратиться нужно именно в облгаз.

«Потом если по Вашему счету оператор ГРМ произведет корректировку объемов, то они должны передать эти данные нам. После того, как мы получим эти данные, по Вашему лицевому счету будет произведен перерасчет, но в следующем месяце после месяца получения скорректированных объемов», - добавили в «Нафтогазе».

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Кроме того, сообщалось, что Нафтогаз дал объяснения по поводу новых изменений.