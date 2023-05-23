Не для всех знаков зодиака дневной прогноз будет утешительным.

Овен

День может быть разочаровывающим для людей этого зодиака. Если у вас есть планы на что-то, не думайте, что это произойдет. Неожиданные события могут привести к отсрочке. Что касается здоровья, используйте свои инстинкты, чтобы выбрать пищу, которую вы потребляете, иначе это может повлиять на ваше здоровье.

Телец

Астральная конфигурация дня говорит о том, что день может быть полон разочарований. В такой день всем лучше выйти и отвлечься. Фильмы, спортивные мероприятия и музеи могут помочь снять стресс.

Близнецы

Сегодня людям с этим знаком, возможно, придется связаться со многими людьми, но этот процесс может разочаровать. Это день, когда нужно работать над тем, чтобы привести свое духовное «я» в равновесие. Обязательно обратите сегодня внимание на свое духовное тело, чтобы сохранить спокойствие ума.

Рак

Конфликт из-за денег может помешать вашим случайным, сердечным отношениям. На вашем пути могут произойти неожиданные события, которые вы не планировали. Не сводите себя с ума ни из-за чего сегодня. Вы справитесь с этим.

Лев

Текущая астральная конфигурация заставит вас чувствовать себя плоско с точки зрения отношений, но не позволяйте этому слишком сильно вас беспокоить. Вы не разлюбили; вам обоим просто нужно немного пространства. Не волнуйся; это поможет вам чувствовать себя еще ближе позже.

Дева

Сегодня не лучший день для прогулок. Сегодня на вашем пути могут возникнуть нежелательные препятствия. Не верьте сплетням, которые появляются на вашем пути. Кто-то может распространять слухи для собственной выгоды, так что не верьте ничему, что слышите, не проверив.

Весы

Сегодня денежные вопросы могут потребовать некоторого внимания и могут оказаться разочаровывающими. Некоторые необычные события могут заставить вас почувствовать недовольство своей жизнью и задуматься о больших переменах. День не подходит для начала чего-то нового.

Скорпион

Некоторые люди этого знака могут быть в состоянии принять решение, но выглядят растерянными. Прежде чем делать какие-либо выводы, лучше всего рассмотреть свои варианты логически и практически. Не бойтесь спрашивать мнение семьи и друзей.

Стрелец

Важно, чтобы во время работы у вас были четко определенные границы, как физические, так и ментальные. Убедитесь, что другие люди уважают и уважают эти границы. Люди очень хорошо умеют наносить вред личному пространству других, поэтому берегите его.

Козерог

Вы сегодня непобедими! Возможности могут прийти к вам легко сегодня, и вы можете купаться в наличных деньгах. Неожиданная неудача может помешать достижению долгосрочной цели так быстро, как вы надеялись.

Водолей

Тщательно планируйте свой день, Водолеи. Ваши желания может исполнить кто-то очень близкий вам. Ваши пожелания могут помешать другим обязанностям. Текущая астральная конфигурация побуждает вас понимать, что нужно другим, и действовать соответственно.

Рыбы

Задержка с некоторой информацией сегодня может вас расстроить. Успокойтесь и постарайтесь увидеть положительные стороны. Планетарная энергия делает ваш сообразительный и умный ум более бдительным, чем обычно. Используйте эту энергию, чтобы сделать что-то лучше.

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Источник: KalingaTV

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