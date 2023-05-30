Цены на продукт, который обожают все украинцы, действительно ошеломляют.

Да, в сети опубликовали ценники на малину, пишет Politeka.net. Согласно фото, сделанному в одном из одесских супермаркетов, килограмм малины сейчас стоит почти 1600 гривен.

В Киеве цены на малину достигают 2000 гривен за килограмм. По словам продавцов, малина украинская – из Одессы и Закарпатья. Не смотря на рекордные цены, люди покупают и даже возвращаются за ягодами еще.

«Конец эры бедности! Браво!»,

«Чтобы эти перекупы повыздыхали», «Цензурных слов нет»,

«Если бы не покупали, то и не продавали. Пусть едят сами. Позднее будет дешевле»,

«Непонятно, зачем его везут за такие деньги... Кто такое покупает? Судьи на свои зп»,

«Пусть сгниет за такие деньги», «Треш», – комментируют рекордные цены на малину украинцы, освящая уверенность, что через некоторое время малина подешевеет.

Ранее ценовой рекорд этой весной побила клубника. Как сообщалось, в Украине за последние две недели средняя оптовая цена земляники садовой (клубники) стремительно выросла до 190 грн за килограмм.

Но даже по таким ценам спрос на землянику сохраняется.

Это уже второй год подряд, как на рынок Украины негативно влияет отсутствие предложения ягоды из южных регионов Херсонской области, которое по-прежнему остается оккупированной российской террористической армией.

Однако в прошлом году в настоящее время цены на клубнику уже стремительно снижались, а в этом году они наоборот растут.

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