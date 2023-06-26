Киевводоканал заверил, что качество водопроводной воды в Киеве соответствует санитарным нормам.
«Информация о холерной палочке не соответствует действительности», - подчеркнул «Киевводоканал», добавляя, что в сети распространяется фейк о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде.
В "Киевводоканале" подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
«Качество питьевой воды контролируется показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими нормами безопасности. Отклонений от действующего ДСанПиН на данный момент нет, вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека», - отмечают в «Киевводоканале».
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Киев ошеломило убийство семьи, новые подробности: крики услышал военнослужащий
Россияне ударили "Калибрами" и "Шахедами" одновременно: подробности ночной атаки
Россияне нанесли смертельный удар по пятиэтажке, есть жертвы: подробности и кадры с места трагедии
Трагедия произошла на Одесчине, медики сделали все возможное: "девочку не заметил..."
Ранее жителей Херсона предупредили, что дезинфицируют воду в микрорайоне Корабел. Так что пить и использовать воду из кранов для приготовления пищи - нельзя.
Для дезинфекции используется гипохлорит натрия, чтобы очистить сеть от накопившегося в водоводе осадка и уничтожения возбудителей болезней.
Временно вода пригодна только для технических нужд.
Последние новости Украины:
Новая денежная помощь - к украинцам придут комиссии.
Также сообщалось, что клиентке "Нафтогаза" насчитали таинственный долг.
Кроме того, Politetka.net писала, что в Приватбанке объявили новые правила обмена валют.