"Киевводоканал" сделал срочное заявление, касающееся воды в домах жителей и гостей украинской столицы.

Киевводоканал заверил, что качество водопроводной воды в Киеве соответствует санитарным нормам.

«Информация о холерной палочке не соответствует действительности», - подчеркнул «Киевводоканал», добавляя, что в сети распространяется фейк о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде.

В "Киевводоканале" подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

«Качество питьевой воды контролируется показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими нормами безопасности. Отклонений от действующего ДСанПиН на данный момент нет, вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека», - отмечают в «Киевводоканале».

Ранее жителей Херсона предупредили, что дезинфицируют воду в микрорайоне Корабел. Так что пить и использовать воду из кранов для приготовления пищи - нельзя.

Для дезинфекции используется гипохлорит натрия, чтобы очистить сеть от накопившегося в водоводе осадка и уничтожения возбудителей болезней.

Временно вода пригодна только для технических нужд.

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