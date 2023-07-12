В Ужгороде майора ТЦК обвинили в том, что он избил женщину.

Накануне в сети пользовательница фейсбука заявила, что ее кулаками избил майор на Закарпатье.

Как сообщила Татьяна Новак в Фейсбук, военный из ТЦК избил ее и начал бросаться на ее мужа - военного Вооруженных Сил.

В полиции сообщили, что готовятся материалы для чередачи дела в суд, майору ТЦК уже было сообщено о подозрении по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса - речь идет о нанесении легких телесных повреждений.

"Полицейские оперативно разыскали фигуранта и доставили в райуправление полиции. В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается. По выводам судебно-медицинского эксперта, злоумышленник нанес потерпевшей легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В материалах дела также указано, что сотрудник Закарпатского ТЦК ударил женщину в районе головы, в том числе, пострадало лицо.

В том случае, если вину майора по данной статье докажут в суде - ему грозит либо штраф в размере до 850 гривен, либо общественные работы до 200 часов, либо исправительные работы сроком до 1 года.

"Має бути покарання за скоєне. Якщо не можуть тримати себе та свої амбіції в рамках. Сидіти в кабінетах, лапати по вулицях чоловіків і відправляти на війну , є кому. Розпускати не адекватним працівникам у погонах , куки. Нехай покаже свої військові здібності там, на фронті",

"Відправити на передок.Вони того дуже бояться.Хай він там розпуску как руки",

"Який штраф. На нуль тільки не в командному складі", - пишуть українці у коментарях.

Источник: 24 канал.

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