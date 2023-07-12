Так, клиент Vodafone пожаловался, что с его счета якобы оператор списал деньги без предупреждения.

Своим опытом работы с Vodafone клиент мобильного оператора поделилися на сайте отзывов.

"Конечно, все уже обнаружили поскольку случаев множество, водофон действительно самый плохой оператор в Украине, ну и цель у них одна просто снять наибольшую сумму с твоего счета, неважно что ты подключаешь, что нет. Подключают без твоего согласия, а потом удивленно ничего не решают", - пишет клиент Vodafone.

Также абонент Vodafone добавил, "НЕ знаю есть ли плюсы Недостатки: Худший оператор, снимают средства постоянно и хаотично, не предоставляют то, что обещают по условиям тарифа".

В свою очередь Vodafone ответил на жалобу клиента:

"Жаль, что у вас возникли сложности :( Хотим заверить, что мы никогда не снимаем средства со счета абонентов просто так. На любое списание есть причина. Наши операторы 24/7 онлайн и всегда объяснить любое списание и подсказать способы экономии. Ждем вашего обращения", - сообщили в Vodafone.

Источник: сайт отзывов otzyvua.net.

Ранее уже другой абонент Vodafone сообщил, оператор якобы включает суточный тариф за несколько дней до снятия абонплаты.

По словам недовольного абонента Vodafone, приходится платить по суточному тарифу в три раза больше.

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