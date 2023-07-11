Обвиняемого ожидают следственные действия, Закарпатский областной ТЦК и СП будут способствовать этому. Офицера уже уволили с должности.
Об этом заявил первый замминистра обороны Александр Павлюк.
Павлюк добавил, что решение об увольнении офицера Закарпатского ТЦК связано со следственными действиями.
"В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, опозорившему свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд", – добавил Павлюк.
Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, также обвиняемого ожидают следственные действия.
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Правоохранители приступили к производству против офицера ТЦК, связанному с совершением уголовного правонарушения.
В сети разгрелся спор среди украинцев:
"Уволили? В такое нелегкое время для государства? А почему же не отправили на фронт, где офицеры крайне нужны? Может ли он много знает, о деятельности ТЦК в Закарпатье и это часть договоренности?",
"А можно основание увольнения с военной службы назвать? А так можно было? Ведь тысячи раненых и непригодных к службе, которые хотят уволиться, но почему-то не могут",
"Позорище...в такое время, так позориться"", - пишут в комментариях украинцы.
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