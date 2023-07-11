В Закарпатье разразился скандал после того, как пьяный офицер ТЦК избил женщину.

Обвиняемого ожидают следственные действия, Закарпатский областной ТЦК и СП будут способствовать этому. Офицера уже уволили с должности.

Об этом заявил первый замминистра обороны Александр Павлюк.

Павлюк добавил, что решение об увольнении офицера Закарпатского ТЦК связано со следственными действиями.

"В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, опозорившему свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд", – добавил Павлюк.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, также обвиняемого ожидают следственные действия.

Правоохранители приступили к производству против офицера ТЦК, связанному с совершением уголовного правонарушения.

В сети разгрелся спор среди украинцев:

"Уволили? В такое нелегкое время для государства? А почему же не отправили на фронт, где офицеры крайне нужны? Может ли он много знает, о деятельности ТЦК в Закарпатье и это часть договоренности?",

"А можно основание увольнения с военной службы назвать? А так можно было? Ведь тысячи раненых и непригодных к службе, которые хотят уволиться, но почему-то не могут",

"Позорище...в такое время, так позориться"", - пишут в комментариях украинцы.

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