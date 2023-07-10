Абонент Vodafone пожаловался, что оператор якобы списывает деньги в полном объеме, но услуги не предоставляет
Об этом клиент Vodafone сообщил на сайте отзывов.
"Ситуация: На контракте, стоимость пакета услуг 175 грн в месяц (тарифы растут, война, абоненты должны войти в положение). Если на счету будет недостаточно средств, то все равно спишут полную стоимость пакета и ...(барабанная дробь) НОМЕР ЗАБЛОКИРУЮТ! Следующий месяц - ещё - 175 грн", - жалуется абонент Vodafone.
Абонент Vodafone добавил, что решить вопрос со списанием денег у него не удалось, несмотря на то, что он 20 лет был клиентом Vodafone.
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"За что, спросите вы, ведь услуги не предоставляются? Увы ответа нет даже у операторов этой "компании". Бизнес, ничего личного и войны никакой сразу нет.
А как же статья 901 ГК Украины? - да плевать, идите жалуйтесь, а мы вам пока ещё -175 грн спишем) Если не нравится, что то, берите паспорт и дуйте в отделение, разрывать договор, 20 лет были нашим клиентом - да нам плевать!
И кстати деньги не забудьте, вы ж нам должны за услуги которые мы не предоставляли....иначе контракт не разорвать", - добавил абонент Vodafone.
Источник: otzyvua.net.
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