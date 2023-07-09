Абонент "Киевстар" пожаловался домашний интернет и услугу "Экстра гроши" мобильного оператора.

"Не было возможности оплатить домашний интернет в этом месяце и решил заказать экстрагроши в размере 300 гривен, ТАК КАК 1 ЧИСЛА ЭТОГО МЕСЯЦА В 9:21 утра ПРИХОДИТ СМС ПРО "ЭКСТРАГРОШИ". Планировал с этих денег оплатить услуги интернета по тарифу (тариф в месяц 300 грн). По факту выслали БЕЗПОЛЕЗНЫЕ 300 грн на "бонусный счет", с которых НЕВОЗМОЖНО ОПЛАТИТЬ ТАРИФ на месяц!! О том что ими невозможно оплатить тариф в этой смс НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ, но при этом ТАКИЕ СМС ПРИХОДЯТ", - говорит клиент "Киевстар".

Также по словам недовольного клиента, "Киевстар" не дает возможности потратить бонусные деньги.

"Потратить эти бонусные 300 гривен НЕКУДА, так как в тарифе уже есть возможность звонить бесплатно на другие номера киевстар. Для меня эти БОНУСНЫЕ гривни теперь КАК ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ!! Так мало того- если Вы пополните потом свой счет к примеру на 1500 грн - сначала будут списываться за звонки/смс гривни с основного счета, А ТОЛЬКО ПОТОМ С БОНУСНОГО, НО только тогда когда потратятся В НОЛЬ Ваши 1500 грн", - жалуется абонент "Киевстар".

Также абонент добавил, что "Киевстар" подключает "экстрагроши" автоматически на постоянной основе.

"Экстрагроши- оказывается НУЖНО еще ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАТЬ эту услугу, чтоб она не "приходила" дважды, трижды и более раз без Вашего ведома" Звонил в техподдержку- отменить (как бы "вернуть") эти экстрагроши нельзя, хотя я их даже не тратил!", - добавил абонент "Киевстар".

Источник: otzyvua.net.

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