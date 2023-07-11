Один из украинских банков с 1 сентября не будет выплачивать пенсии и соцпомощь на карты определенной категории украинцев.

Так, начиная с сентября этого года, внутренне перемещенные лица для того, чтобы получить выплаты, должны лично обратиться в отделения Ощадбанка.

Обращение необходимо для того, чтобы пройти процедуру идентификации клиента Ощадбанка.

Как сообщила пресс-служба Ощадбанка, в том случае, если получатель выплат не будет проходить физическую идентификацию, тогда расходные операции на его банковские счета будут отменяться.

Для того чтобы пройти проверку клиенту Ощадбанка необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или документ, удостоверяющий личность, нужно взять с собой платежную карточку или электронное пенсионное удостоверение.

Клиент уже в отделении Ощадбанка должен провести операцию, например, получение наличных денег или просмотр денег на счете через POS-терминал клиенту Ощадбанка нужно будет ввести ПИН-код или произвести изменения ПИН-кода используя платежную карту.

Ощадбанка напоминает, что прийти в отделение необходимо до 1 сентября 2023 года.

Напомним, недавно в терминалах Ощадбанка появилась возможность сформировать и распечатать акт сверки, справку об отсутствии задолженности и счет на оплату от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

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