Так, начиная с сентября этого года, внутренне перемещенные лица для того, чтобы получить выплаты, должны лично обратиться в отделения Ощадбанка.
Обращение необходимо для того, чтобы пройти процедуру идентификации клиента Ощадбанка.
Как сообщила пресс-служба Ощадбанка, в том случае, если получатель выплат не будет проходить физическую идентификацию, тогда расходные операции на его банковские счета будут отменяться.
Для того чтобы пройти проверку клиенту Ощадбанка необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или документ, удостоверяющий личность, нужно взять с собой платежную карточку или электронное пенсионное удостоверение.
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Клиент уже в отделении Ощадбанка должен провести операцию, например, получение наличных денег или просмотр денег на счете через POS-терминал клиенту Ощадбанка нужно будет ввести ПИН-код или произвести изменения ПИН-кода используя платежную карту.
Ощадбанка напоминает, что прийти в отделение необходимо до 1 сентября 2023 года.
Напомним, недавно в терминалах Ощадбанка появилась возможность сформировать и распечатать акт сверки, справку об отсутствии задолженности и счет на оплату от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
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