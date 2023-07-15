Церковный праздник – 15 июля: День святого Фотия и День Берегини.

15 июля верующие православные украинцы чтят Берегиню – праматерь живого на Земле, защитницу от бед и нечистой силы.

Наши предки верили, что 15 июля Берегиня наполняет травы и цветы особой силой.

На Берегиню сажали деревья возле дома - они должны было оберегать людей живущих в нем от нечисти - этим простым решением можно защитить дом от беды.

Раньше хозяйки 15 июля обязательно готовили на ужин вареники с вишней.

Также 15 июля верующие отмечают праздник возложения ризы пресвятой Богородицы во Влахерне. В этот день чтят память святого Фотия.

Святой Фотий был выдающимся церковным и политическим деятелем Византии, патриархом.

15 июля запрещено работать в поле и в огороде, а также заниматься рукоделием: шить, вязать, вышивать.

В целом 15 июля нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться, кричать, думатьи и желать кому-то плохого, не рекомендуется планировать и совершать дальние путешествия.

Среди наших предков 15 июля было принято наблюдать за природой, если в этот день желтые листья на деревьях — будет ранняя осень и зима.

Если хороший урожай ягод в лесу — будет морозная зима, а если на Берегиню умыться родниковой водой - улучшится здоровье.

Птицы летают низко над землей - будет дождь.

Источник: сайт "1+1".

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