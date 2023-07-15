15 июля верующие православные украинцы чтят Берегиню – праматерь живого на Земле, защитницу от бед и нечистой силы.
Наши предки верили, что 15 июля Берегиня наполняет травы и цветы особой силой.
На Берегиню сажали деревья возле дома - они должны было оберегать людей живущих в нем от нечисти - этим простым решением можно защитить дом от беды.
Раньше хозяйки 15 июля обязательно готовили на ужин вареники с вишней.
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Также 15 июля верующие отмечают праздник возложения ризы пресвятой Богородицы во Влахерне. В этот день чтят память святого Фотия.
Святой Фотий был выдающимся церковным и политическим деятелем Византии, патриархом.
15 июля запрещено работать в поле и в огороде, а также заниматься рукоделием: шить, вязать, вышивать.
В целом 15 июля нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться, кричать, думатьи и желать кому-то плохого, не рекомендуется планировать и совершать дальние путешествия.
Среди наших предков 15 июля было принято наблюдать за природой, если в этот день желтые листья на деревьях — будет ранняя осень и зима.
Если хороший урожай ягод в лесу — будет морозная зима, а если на Берегиню умыться родниковой водой - улучшится здоровье.
Птицы летают низко над землей - будет дождь.
Источник: сайт "1+1".
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