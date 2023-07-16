Украинцы обратились с просьбой рассмотреть перенос празднования Дня Семьи с 8 июля на 15 мая.

Петиция появилась на сайте президента.

Автор обращения аргументирует предложение тем, что такой шаг будет соответствовать национальным и международным нормам и откроет новые перспективы нашей стране.

"Празднование Дня Семьи на наших территориях было "привлечено" в 2012 году бывшим президентом-предателем Виктором Януковичем, по инициативе с российской стороны. Этот праздник был частью имперской программы по формированию общего информационного и культурного пространства с Россией. Хотя времена изменились, и мы поймем , что многие вещи были изменены после 2014 года, июльский "праздник" до сих пор не был отменен", - пишет автор петиции Комаренко Максим.

Также он привел другой факт, почему нужно изменить дату.

"Все страны мира, включая Украину, имеют возможность праздновать День Родины 15 мая. Эта дата начата Организацией Объединенных Наций в октябре 1993 года", - говорится в обращении.

По словам автора обращения, есть еще одна причина, связанная с самим происхождением праздника.

"Его положили начало в 2008 году депутаты госдумы РФ и приурочили к православному дню памяти русских святых князя Петра и его жены Февронии, которые умерли 8 июля", - говорится в петиции.

Комаренко Максим добавил, что перенесение празднования Дня Родины с 8 июля на 15 мая будет важным шагом для Украины.

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