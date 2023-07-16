Украинцы обратились с просьбой рассмотреть перенос празднования Дня Семьи с 8 июля на 15 мая.
Петиция появилась на сайте президента.
Автор обращения аргументирует предложение тем, что такой шаг будет соответствовать национальным и международным нормам и откроет новые перспективы нашей стране.
"Празднование Дня Семьи на наших территориях было "привлечено" в 2012 году бывшим президентом-предателем Виктором Януковичем, по инициативе с российской стороны. Этот праздник был частью имперской программы по формированию общего информационного и культурного пространства с Россией. Хотя времена изменились, и мы поймем , что многие вещи были изменены после 2014 года, июльский "праздник" до сих пор не был отменен", - пишет автор петиции Комаренко Максим.
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Также он привел другой факт, почему нужно изменить дату.
"Все страны мира, включая Украину, имеют возможность праздновать День Родины 15 мая. Эта дата начата Организацией Объединенных Наций в октябре 1993 года", - говорится в обращении.
По словам автора обращения, есть еще одна причина, связанная с самим происхождением праздника.
"Его положили начало в 2008 году депутаты госдумы РФ и приурочили к православному дню памяти русских святых князя Петра и его жены Февронии, которые умерли 8 июля", - говорится в петиции.
Комаренко Максим добавил, что перенесение празднования Дня Родины с 8 июля на 15 мая будет важным шагом для Украины.
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