В церковном календаре 17 июля – день памяти преподобной Марты и Андреев день.

17 июля считается особенным днем. В этот церковный праздник принято молиться святому Андрею.

Святой Андрей считается покровителем всех страждущих. По значимости праздник не уступает Николаю Чудотворцу.

В этот церковный праздник принято молиться святому Андрею, а обращение к нему поможет изменить жизнь к лучшему.

Андреев день 17 июля - приметы на праздник

Раньше верили, что 17 июля природа дает определенные "знаки" и пытается предупредить о приближающихся катаклизмах.

Также наши предки верили в приметы 17 июля, так, если на деревьях появились желтые листья – к ранней осени, если 17 июля много облаков - будет теплая погода, а если много ягод в лесу – значит будет холодная зима.

17 июля категорически нельзя оставлять детей одних в комнатах - наши предки верили, что темная сила может напугать ребенка и может направить болезни.

Ругаться и злословить также нельзя, это может негативно отразиться на вашем здоровье.

Не рекомендуется совершать серьезные покупки - ведь существует риск, что приобретенное 17 июля может быстро поломаться или разонравиться.

Отдавать в ремонт обуви нельзя, особенно в том случае, если вы собираетесь путешествовать.

Источник: apostrophe.

Последние новости:

Рада изменила даты ряда Государственных праздников: когда будем праздновать Рождество и не только.

Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.