17 июля считается особенным днем. В этот церковный праздник принято молиться святому Андрею.
Святой Андрей считается покровителем всех страждущих. По значимости праздник не уступает Николаю Чудотворцу.
В этот церковный праздник принято молиться святому Андрею, а обращение к нему поможет изменить жизнь к лучшему.
Андреев день 17 июля - приметы на праздник
Раньше верили, что 17 июля природа дает определенные "знаки" и пытается предупредить о приближающихся катаклизмах.
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Также наши предки верили в приметы 17 июля, так, если на деревьях появились желтые листья – к ранней осени, если 17 июля много облаков - будет теплая погода, а если много ягод в лесу – значит будет холодная зима.
17 июля категорически нельзя оставлять детей одних в комнатах - наши предки верили, что темная сила может напугать ребенка и может направить болезни.
Ругаться и злословить также нельзя, это может негативно отразиться на вашем здоровье.
Не рекомендуется совершать серьезные покупки - ведь существует риск, что приобретенное 17 июля может быстро поломаться или разонравиться.
Отдавать в ремонт обуви нельзя, особенно в том случае, если вы собираетесь путешествовать.
Источник: apostrophe.
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