Народный праздник Сысоев день верущие празднуют 19 июля 2023 года.
По православному календарю 19 июля - день памяти преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.
19 июля нужно закончить все работы связанные с посевом, с этого дня наступают проливные дожди, поэтому в дальнейшем завершить работы будет сложнее.
В Сысоев день наши предки ходили босиком по росе, ведь в этот день она наполняет человека силой и здоровьем.
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19 июля — отмечают День памяти монаха-отшельника Сысоя Великого и священномученика Ермия, и сегодня нужно следить за погодой, ведь существует ряд примет на 19 июля, например, если листья пожелтели – будет ранняя осень и зима.
Если 19 июля желтые облака – будет дождь.
В Сысоев день наши предки старались не спешить, иначе есть риск, что начатое дело завершится провалом.
Однако раньше верили, что все проблемы, возникшие 19 июля - решатся сами собой совсем скоро.
19 июля категорически запрещено убирать, стирать и заниматься уборкой по дому.
Наши предки не давали в долг деньги 19 июля — иначе сами будете нуждаться.
Православная церковь издавна запрещает ссориться и плохословить, особенно с близкими и любимыми людьми.
Источник: glavcom.
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