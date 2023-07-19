Народный праздник Сысоев день верущие празднуют 19 июля 2023 года.

По православному календарю 19 июля - день памяти преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.

19 июля нужно закончить все работы связанные с посевом, с этого дня наступают проливные дожди, поэтому в дальнейшем завершить работы будет сложнее.

В Сысоев день наши предки ходили босиком по росе, ведь в этот день она наполняет человека силой и здоровьем.

19 июля — отмечают День памяти монаха-отшельника Сысоя Великого и священномученика Ермия, и сегодня нужно следить за погодой, ведь существует ряд примет на 19 июля, например, если листья пожелтели – будет ранняя осень и зима.

Если 19 июля желтые облака – будет дождь.

В Сысоев день наши предки старались не спешить, иначе есть риск, что начатое дело завершится провалом.

Однако раньше верили, что все проблемы, возникшие 19 июля - решатся сами собой совсем скоро.

19 июля категорически запрещено убирать, стирать и заниматься уборкой по дому.

Наши предки не давали в долг деньги 19 июля — иначе сами будете нуждаться.

Православная церковь издавна запрещает ссориться и плохословить, особенно с близкими и любимыми людьми.

Источник: glavcom.

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