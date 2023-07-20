Народный праздник Авдотья Сеногнойка - православные отмечают его 20 июля 2023 года.

По церковному календарю в этот почитают преподобною Евфросинию.

Название «Сеногнойка» праздник получил по причине высокой влажности воздуха и большой вероятности осадков в это время, из-за чего трава в стогах преет и гниет.

В этот день было принято приносит на поле полотенце с завернутым серпом.

Рушником работники обвязывали первый сноп, который несли в церковь, освящали и ставили в углу дома под иконами.

Когда заканчивались полевые работы - связкой колосков выгоняли насекомых из дома, а на Покрова (14 октября) его отдавали домашним животным, чтобы те не капризничали в зимой

20 июля нельзя делать обманывать, завидовать, оставлять начатое дело, купаться в открытом водоеме, девушкам категорически нельзя сегодня заниматься тяжелой работой. Издавна запрещено 20 июля отказывать в помощи нуждающимся.

Также наши предки наблюдали за природой, существует ряд народных примет, в частности, если 20 июля пошел дождь - он прекратится только через 50 дней.

Дождь пошел на Авдотью – значит сено испортится.

Дубовые веники, которые были собраны в этот день, имеет особую силу.

Также издавна верили, что силы прибавится, если просто посидеть под дубом.

Источник: glavcom.ua.

Последние новости:

Рада изменила даты ряда Государственных праздников: когда будем праздновать Рождество и не только.

Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.