Так, на странице Ощадбанка в Facebook один из уже бывших клиентов этого банковского учреждения пожаловался на беспричинную блокировку своей карты.
«Самый…. банк, что по отношению к клиентам да еще и карточки блокируют просто так, потому что им так захотелось», – пожаловался мужчина на «Ощадбанк».
В свою очередь сотрудник Ощадбанк сообщил, что блокирование счетов не происходит "просто так".
«Банк не блокирует счета без причины, поэтому рекомендуем обратиться в контакт-центр 0800210800 для получения предметной информации по счету», - посоветовал «Ощадбанк».
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В свою очередь разъяренный мужчина отметил, что он уже не является клиентом «Ощадбанк»:
«Это вы объясните людям, которые являются вашими клиентами. Слава богу, я уже не клиент вашего банка. До свидания".
Еще один клиент «Ощадбанк» также выразил свое недовольство обслуживанием:
«Это беда, а не банк. Пришло СМС оплатить кредитный лимит 1003 грн. Заплатил 1050. Пришло еще одно – оплатить 319грн. Вот как вы это делаете?"
«Ощадбанк», реагируя на критику, посоветовал клиенту позвонить в контакт-центр «для получения предметной консультации».
А вот еще один клиент Ощадбанк столкнулся с совершенно странной проблемой. Мужчина утверждает, что «Ощадбанк» якобы открыл без его ведома счет и не выдает средства.
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