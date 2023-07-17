Клієнтка «Ощадбанк» розповіла про неприємну ситуацію, через яку залишилась без власниї коштів.

Про про свої негаразди з «Ощадбанк» жінка розповіла на сторінці «Ощадбанк» в Facebook.

«Та це якесь знущання. Відкрила цифрову карту,на ній зараз мої кошти. Мені заблокували вхід до додатку Ощад 24/7. 13.07 пішла до відділення,відкрила пластикову картку, написала заяву про розблокування додатку. Співробітник банку завірила,що розблокування займає максимум добу. Сьогодні вже 16.07. Додаток досі заблоковано. Мені вкрай потрібні кошти,що там є. А банку все одно. Якби я банку була винна, то одразу ж би забрали останнє. А коли клієнт хоче своє отримати,то не дочекаєшся…», - гніваєтсья клієнтка «Ощадбанк».

Жінка також висловила впененість, що «Ощадбанк» «з усіх банків найгірше ставиться до клієнтів».

«Ощадбанк» відреагував на скаргу, запропонувавши зателефонувати до контакт-центру 0800210800 для предметної перевірки ситуації.

У свою чергу обурена клієнтка «Ощадбанк» повідомила, що знову поїде у відділення, щоб забрати кошти на своїму рахунку:

«Закрию всі їх карти і пішли вони лісом….».

Додамо, що ще один клієнт «Ощадбанк» повідомив про зникнення своїх грошей:

«Даний банк незаконно заволодів моїми коштами…».

На цю скаргу «Ощадбанк» також відреагував. Так, співробітник «Ощадбанк» повідомив, що надіслав постраждалому клієнту особисте повідомлення «для уточнення».

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