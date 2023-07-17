Клиентка «Ощадбанк» рассказала о неприятной ситуации, из-за которой осталась без собственных средств.

О своих проблемах с Ощадбанк женщина рассказала на странице Ощадбанк в Facebook.

«Да это какое-то издевательство. Открыла цифровую карту, на ней сейчас мои деньги. Мне заблокировали вход в приложение Ощад 24/7. 13.07 пошла в отделение, открыла пластиковую карточку, написала заявление о разблокировании приложения.

Сотрудник банка заверила, что разблокировка занимает максимум сутки. Сегодня уже 16.07. Приложение все еще заблокировано. Мне очень нужны средства, которые там есть. А банку все равно. Если бы я банку была должна, то сразу же забрали бы последнее. А когда клиент хочет свое получить, то не дождешься…», - сердится клиентка «Ощадбанк».

Женщина также выразила уверенность, что «Ощадбанк» «из всех банков хуже всего относится к клиентам».

Ощадбанк отреагировал на жалобу, предложив позвонить в контакт-центр 0800210800 для предметной проверки ситуации.

В свою очередь возмущенная клиентка Ощадбанк сообщила, что снова поедет в отделение, чтобы забрать средства на своем счете:

«Закрою все их карты и пошли они лесом….».

Еще один клиент «Ощадбанк» сообщил об исчезновении своих денег:

«Данный банк незаконно завладел моими средствами…».

На эту жалобу Ощадбанк также отреагировал. Так, сотрудник Ощадбанк сообщил, что направил пострадавшему клиенту личное сообщение «для уточнения».

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