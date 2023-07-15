«Нафтогаз України» надав відповідь на питання щодо оплати за доставку газу з липня.

«Нафтогаз України» відреагував на питання одного з клієнтів щодо оплати за доставку газа.

«Куди сплачувати за доставку газу з липня?», - йдеться у запитанні до «Нафтогаз України» на сторінці в Facebook.

Згідно з відповіддю «Нафтогаз України», за доставку українці сплачують своєму Облгазу.

«За доставку (транспортування) газу Ви маєте сплачувати до Вашого Оператора ГРМ (Облгазу)», - підкреслили у «Нафтогаз України».

Також у «Нафтогаз Україна» нагадали, з якими питаннями ще українці повинні звертатись саме до своїх операторів ГРМ.

«Питання щодо утримування труб, якими газ надходить у вашу оселю від постачальника; усування аварій, технічного стану газопроводу та питання якості газу; плати за транспортування газу та неправильно нарахованих обсягів спожитого газу. Вирішує ваш оператор ГРМ (облгаз чи міськгаз)», - підкреслив «Нафтогаз України», звертаючись до українських споживачів.

Нагадаємо, рнашіе «Нафтогаз України» зробив повідомлення щодо тарифу на газ. Так, Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

Останні новини України:

"Ощадбанк" відповів щодо затримок виплат ВПО.

Також повідомлялось, що "Нафтогаз України" оголосив про зміни.

Нагадаємо також, що раніше "Укренерго" наполегливо звернулось до українців.