«Нафтогаз Украины» предоставил ответ на вопрос относительно оплаты за доставку газа с июля.

«Нафтогаз Украины» отреагировал на вопрос одного из клиентов относительно оплаты за доставку газа.

«Куда платить за доставку газа с июля?», - говорится в вопросе к «Нафтогаз Украины» на странице Facebook.

Согласно ответу «Нафтогаз Украины», за доставку украинцы платят своему Облгазу.

«За доставку (транспортировку) газа Вы должны платить Вашему Оператору ГРМ (Облгазу)», - подчеркнули в «Нафтогаз Украины».

Также в «Нафтогаз Украины» напомнили, с какими вопросами еще украинцы должны обращаться именно к своим операторам ГРМ.

«Вопрос о содержании труб, по которым газ поступает в ваш дом от поставщика; устранение аварий, технического состояния газопровода и качества газа; платы за транспортировку газа и неправильно начисленных объемов потребленного газа Решает ваш оператор ГРМ (облгаз или горгаз)», - подчеркнул «Нафтогаз Украины», обращаясь к украинским потребителям.

Напомним, что «Нафтогаз Украины» сделал сообщение о тарифе на газ. Так, Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год, его цена и дальше будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно.

Последние новости Украины:

"Ощадбанк" ответил по поводу задержек выплат ВПЛ.

Также сообщалось, что "Нафтогаз Украины" объявил об изменениях.

Напомним также, что ранее "Укрэнерго" настойчиво обратилось к украинцам.