21 июля православные верующие чтят память святого Прокопия Кесарийского (жнеца).

День Казанской иконы Божией Матери православные отмечают дважды в году, летом - 21 июля, осенью - 4 ноября.

Верующие 21 июля идут в церковь на службу помолиться, а также издавна сегодня старались не затевать строчные и важные дела.

В праздник 21 июля принято приглашать к гостей, друзей и близких, чтобы разделить с ними пищу в обед.

Издавна верили, что этот день один из самых удачных и счастливых для заключения браков и венчания.

Чтобы прожить семейную жизнь без проблем и в счастье - люди стремились провести обряд венчания именно к празднику осенней Казанской Божией Матери.

Запрещено 21 июля в праздник Казанской иконы Божьей Матери ссориться, а также быть в плохом настроении.

Не запрещено работать, верующие раньше могли даже устроить гуляния в честь праздника, нередко они длились два-три дня.

21 июля существуют приметы на погоду, например, если с утра земля укрыта туманом - будет тепло, а если солнце светит ярко - зима будет солнечной.

Источник: podrobnosti.

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