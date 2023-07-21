21 июля православные верующие чтят память святого Прокопия Кесарийского (жнеца).
День Казанской иконы Божией Матери православные отмечают дважды в году, летом - 21 июля, осенью - 4 ноября.
Верующие 21 июля идут в церковь на службу помолиться, а также издавна сегодня старались не затевать строчные и важные дела.
В праздник 21 июля принято приглашать к гостей, друзей и близких, чтобы разделить с ними пищу в обед.
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Издавна верили, что этот день один из самых удачных и счастливых для заключения браков и венчания.
Чтобы прожить семейную жизнь без проблем и в счастье - люди стремились провести обряд венчания именно к празднику осенней Казанской Божией Матери.
Запрещено 21 июля в праздник Казанской иконы Божьей Матери ссориться, а также быть в плохом настроении.
Не запрещено работать, верующие раньше могли даже устроить гуляния в честь праздника, нередко они длились два-три дня.
21 июля существуют приметы на погоду, например, если с утра земля укрыта туманом - будет тепло, а если солнце светит ярко - зима будет солнечной.
Источник: podrobnosti.
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