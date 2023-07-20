Пользователи Monobank сообщают, что выдает ошибку, пишет Politeka.net.

«Ошибка мобильного приложения. Что-то пошло не так…», - сообщается на странице Monobank в приложении.

Пользователи также сообщают, что невозможно перевести средства на другую карту или пополнить мобильный счет.

Ранее украинцы пожаловались на другие проблемы с Monobank:

"Холлер, когда вы наконец квитанции при переводе на банке будете выдавать? Еще с февраля прошу. Задолбали. Самый неудобный банк, если бы не донатиk волонтерам, никогда бы с вами не имел дела",

«Списывают средства без всяких пояснений. Просто говорят, заблокируйте карту и откройте новую. Это все решение вопроса после обращения на горячую линию»,

«Общение со службой поддержки вызывает желание закрыть все карты в банке. Есть проблема с зачислением на карту системы Мастеркард. Последние ответили, что глобальной проблемы у них нет, а разобраться могут по запросу банка. Банк пишет, что проблемы нет и предлагает переоформить карту. То есть, так можно переоформлять карточки до бесконечности? Почему тогда со старта предлагают Мастеркард? Последний совет – вишенка. Я могу каждую неделю перевыпускать карту»,

«Вот почему нужно решать проблемы, которые создал банк! Платили с физ. карты налоги – они не сели в кабинете. В техподдержке монобанка – с нашей стороны все Ок. Обратитесь к получателю.

Я, уплативший правильно налоги – на правильный счет должен обращаться в налоговую, из-за того, что Вы монобанк не смогли вписать ИНН в платежку?! И это я должен писать заявления, решать проблемы. А с Вашей стороны все хорошо – платеж ушел из банка.

Какие Вы молодцы! Еще одно подтверждение, что нужно искать новый банк… », – жалуются клиенты Monobank на странице Monobank в Facebook.

ОБНОВЛЕНО:

Руководство Monobank подтвердило сбой:

"Сламались. Ремонтируем. Извиняюсь"

Последние новости Украины:

ПриватБанк обнулил украинцам лимит на банковской карте.

Также сообщалось, что ПриватБанк блокирует счета украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Ощадбанк" разозлил украинцев требованием.