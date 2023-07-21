На опасность Ощадбанк указал на своей странице в Facebook. Так, один из клиентов Ощадбанк сообщил о рекламе якобы от Ощадбанк.

«В Viber запущена реклама, якобы от Ощадбанк можно получить 6500 грн…», - рассказал клиент.

В ответ сотрудница «Ощадбанк» подчеркнула, что банк к этим действиям не имеет никакого отношения:

«Спасибо за сигнал. Конечно, это мошеннические действия. Не рекомендуем переходить по ссылке и передавать какие-либо персональные данные», - говорится в срочном сообщении сотрудницы "Ощадбанк".

Добавим, ранее Ощадбанк предупреждал о письмах от мошенников.

Так, Ощадбанк предупреждал о случаях получения клиентами на электронные ящики мошеннических писем о якобы поступлении платежа на счет.

«В письмах содержится фишинговая ссылка для просмотра деталей операции, по которой ни в коем случае нельзя переходить! Мошенники таким образом пытаются получить незаконный доступ к конфиденциальным данным клиента, а это может угрожать потерей средств со счета», - говорилось в сообщении Ощадбанка.

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