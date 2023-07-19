Так, на сторінці «Ощадбанк» в Facebook один з вже колишніх клієнтів цієї банківської установи поскаржився на безпричинне блокування своєї картки.
«Самий .... банк, що по відношенню до клієнтів та ще й картки блокують просто так, бо їм так захотілося», - поскаржився чоловік на «Ощадбанк».
У свою чергу співробітник «Ощадбанк» повідомив, що блокування рахунків не відбувається «просто так».
«Банк не блокує рахунки без причини, тому рекомендуємо звернутися о контакт-центру 0800210800 для отримання предметної інформації стосовно рахунку», - порадив «Ощадбанк».
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У свою чергу розлючений чоловік зазначив, що він вже не є клієнтом «Ощадбанк»:
«Це ви обясніть людям, які являються вашими клієнтами. Слава богу, я вже не клієнт вашого банку. До побачення».
Ще один клієнт «Ощадбанк» також висловив своє незадоволення обслуговуванням:
«Це халепа, а не банк. Прийшло СМС сплатити за кредитним лімітом 1003 грн. Сплатив 1050. Прийшло ще одне - сплатити 319грн. Ось як ви це робите?».
«Ощадбанк», реагуючи на критику порадив клієнту зателефонувати до контакт-центру «для отримання предметної консультації».
А от ще один клієнт «Ощадбанк» зтикнувся із зовсім дивною проблемою. Чоловік стверждує, що «Ощадбанк» еібито відкрив без його відома рахунок і не видає кошти.
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