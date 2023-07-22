В тайнике митрополита УПЦ МП были найдены пачки денег.

По данным депутата Хмельницкого городского совета Виталия Пидгайчука, комиссия насчитала около 2 миллионов гривен.

Сообщается, что община хочет передать все средства на официальный счет Вооруженных сил Украины.

"Суспільне" сообщает, по договоренности с комиссией, следящей за передачей имущества собора Православной церкви Украины, 20 июля митрополит должен был забрать из епархиального дома личные вещи.

Адвокат митрополита Роман Касюк, рассказал о происхождении денег священника УПЦ МП, адвокат сообщил, что это, якобы, личные сбережения Антония за 30 лет в должности митрополита, а спрятал он их из-за боязни, что украдут.

Украинцы принялись обсуждать новость:

"Все віддати для військових",

"Це мізер. Ми навіть не уявляємо які там оборотки. Не реальні суми. От вам Божа служба",

"Не інакше, як чесним трудом напахав. Трудяга",

" Мабуть теж наколядував у прихожан. Колядки- воно таке..",

" Бідний ,нещасний важкою працею заробляв ту копійчину ,а тут таке .Для прихожан московського патріархату .Ось де ваші гроші ,несіть і далі нещасним попам", - пишуть українці у коментарях.

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