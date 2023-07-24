Православный праздник 24 июля 2023 года - сегодня церковь вспоминает святую княгиню Ольгу и мученицу Евфимию.

Святую Ольгу издавна считали покровительницей матерей сыновей и вдов.

24 июля молодые девушки просят об удачном замужестве, вдовы сегодня просят об утешении.

День памяти княгини Ольги 24 июля посвящали работе в поле, которые как раз начинались.

В народе сегодня было принято молиться святой о хорошей погоде, чтобы иметь возможность закончить жатву и заготовить сено на зиму.

24 июля существует и ряд примет на День Ольги:

В частности, в День Ольги в 2023 году рекомендуется наблюдать за природой и определять погоду и урожай в будущем, нужно следить, если сильный гром — к долгим дождям и непогоде.

Если сегодня, 24 июля, наблюдаете гром — будет хороший улов рыбы, а если солнечная погода — будет щедрый урожаю хлеба.

24 июля в День святой равноапостольной Ольги не рекомендуется стирать и заниматься уборкой в доме, ведь раньше верили, что из-за этого могут болеть руки и суставы.

Также сегодня запрещено ругаться и сквернословить — ведь будет сложно помириться .

Занимать деньги в долг также было непринято 24 июля, одолженную сумму могут не вернуть. А если запланировать свадьбу на 24 июля— брак будет недолгим.

24 июля именинниками будут: Ольга, Елена, Аркадий, Евфимия, Кристина.

Источник: 1plus1.ua.

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