Церковный календарь на 25 июля – день памяти мучеников Прокла и Иллария.

25 июля 2023 года церковь чтит память мучеников Прокла и Иллария, обоих силой и пытками пытались заставить отречься от Христа, но мученики остались верны своим убеждениям.

Выпавшая 25 июля день роса издавна обладала чудотворными свойствами - росу собирали льняными тканями, их стелили на траве, а потом отжимали в глиняный сосуд.

Раньше верили, что собранная до рассвета вода имеет целебные свайства и даже может исцелять и снимать сглаз.

Девушки и женщины 25 июля умывали росой лицо, веря - такой ритуал подарит им красоту и молодость.

Существуют и народные приметы 25 июля, так, например, какая погода 25 июля, такой будет и осень.

Выпала сильная роса и утренний туман на Прокла 25 июля - будет ясная погода в ближайшие дни, а если росы вовсе нет, скоро погода испортится.

Если 25 июля на лугах много росы – остаток года будет удачным.

25 июля запрещается заниматься тяжелым физическим трудом дома и не только.

Не стоит ругайться и не ссориться с близкими людьми.

Также не рекомендуется есть ничего чужого, даже если угощает хорошо знакомый человек или друг. Существует риск, что с едой к вам перейдут и его проблемы.

Источник: obozrevatel.

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