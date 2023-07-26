В народе праздник 26 июля получил название День Гаврилы Летнего, Гаврилов день, Гаврила Летний, в это время начинался сбор урожая и жатвы.

На Гаврилу Летнего 26 июля православные верующие торопились с самого утра выйти в поле на сбор пшеницы и ржи, дабы успеть до дождей с грозами.

Издавна было принято класть за пазуху кусок хлеба, его оставляли там, где заготавливали сено на зиму для скота.

Ходило поверье - с 26 июля архангел Гавриил ступает на хлебные поля в образе золотого света, поэтому оно становится золотым.

Первый сноп 26 июля должна была жать самая старшая в семье женщина, также было принято его бережно украшать нести домой и ставить перед иконами.

Наши предки верили, что сноп-оберег в этот день приобретает целебные свойства.

Сегодняшний день был посвящен сбору урожая, а другая физическая тяжелая работа была под запретом.

Наши предки считали, что нарушителя этого запрета может ударить молния.

Таке 26 июля нельзя ссориться, ругаться и пререкаться со старшими и родными - это плохая примета - ведь раньше верили, что будет высок риск поплатиться за свой нрав здоровьем.

В баню сегодня идти нельзя, по поверьям, такой поход сулит финансовые трудности и потерю денег.

Также проблемы с деньгами, как говорили наши предки, ждали и тех, кто выбрасывает со стола хлебные крошки.

Плохой приметой считалось носить 26 июля темную одежду - в противном случае дела не будут идти на лад.

Источник: РБК.

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