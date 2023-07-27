Церковный праздник 27 июля в честь преподобного Стефана Махрищицкого, монаха Киево-Печерской лавры.
27 июля день в честь святого Акилы. Сегодняшний день наши предки считали переломным, ведь после 27 июля начинается переход от лета к осени.
К 27 июля издавна было принято собирать пшеницу, а ближе к этой дате жатву заканчивали.
Вокруг пояса во время сбора урожая повязывали несколько колосьев - поясница болеть не будет, на голову надевали соломенный венок.
27 июля опасными считались грозы, люди их боялись, ведь летом она может начать пожар и натворить бед.
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В поле даже "дежурных", чтобы те предупреждали о начале дождя или пожара.
Во время сенокоса наши предки боялись встретить полевого духа, который может навлечь беды на урожай.
27 июля плохой день для рукоделия, творчества и ремонта вещей, существует риск, что занятия могут закончиться неудачей.
Животных нельзя оставлять без присмотра сегодня - может навредить полевик.
27 июля было принято следить за погодой, если льет дождь - плохая погода продлится долго.
Наблюдаете грозу сегодня - нельзя прятаться под соснами, дубами, березами и елями - может ударит молния. Животные и птицы, которых встречали в поле 27 июля - наши предки считали нечистью.
Источник: Униан.
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