Народный праздник 27 июля - день Акилы, Дозора или Стефанов день.

Церковный праздник 27 июля в честь преподобного Стефана Махрищицкого, монаха Киево-Печерской лавры.

27 июля день в честь святого Акилы. Сегодняшний день наши предки считали переломным, ведь после 27 июля начинается переход от лета к осени.

К 27 июля издавна было принято собирать пшеницу, а ближе к этой дате жатву заканчивали.

Вокруг пояса во время сбора урожая повязывали несколько колосьев - поясница болеть не будет, на голову надевали соломенный венок.

27 июля опасными считались грозы, люди их боялись, ведь летом она может начать пожар и натворить бед.

В поле даже "дежурных", чтобы те предупреждали о начале дождя или пожара.

Во время сенокоса наши предки боялись встретить полевого духа, который может навлечь беды на урожай.

27 июля плохой день для рукоделия, творчества и ремонта вещей, существует риск, что занятия могут закончиться неудачей.

Животных нельзя оставлять без присмотра сегодня - может навредить полевик.

27 июля было принято следить за погодой, если льет дождь - плохая погода продлится долго.

Наблюдаете грозу сегодня - нельзя прятаться под соснами, дубами, березами и елями - может ударит молния. Животные и птицы, которых встречали в поле 27 июля - наши предки считали нечистью.

Источник: Униан.

Последние новости:

Рада изменила даты ряда Государственных праздников: когда будем праздновать Рождество и не только.

Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.