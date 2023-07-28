Церковный праздник 28 июля 2023: сегодня отмечается день памяти святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты. Сегодня также День Крещения Руси.

Православный праздник 28 июля, сегодня отмечается день памяти святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.

Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в царствование святого равноапостольного царя Константина.

Святым Иулитте и Кирику верующие молятся об исцелении недугов у детей и о семейном счастье.

Издавна 28 июля старались как можно меньше выходить из дома и посвящали день своей семье, молились о здравии и благополучии родных.

Святых Иулитту и Кирика просили об исцелении недугов.

Существуют приметы 28 июля, например, если громко стрекочут кузнечики - к засухе, а если наблюдаете плотный туман - будет похолодание и дожди.

Сегодня 28 июля гром - к ливням.

Сон, который приснился 28 июля, поможет и подскажет, как преодолеть трудности.

Сегодня, 28 июля, нужно запомнить сон или записать, дабы потом верно растолковать.

Согласно поверьям наших предков, сегодня нельзя жаловаться, ссориться, выяснять отношения. Также запрещено быть недовольными жизнью - иначе будут новые проблемы.

Православная церковь запрещает 28 июля заниматься тяжелым физическим трудом и затевать глобальные перемены сегодня не следует - потому что впечатление будет обманчивым.

Также нужно воздержаться от вранья и нельзя и отказывать в помощи.

Источник: Униан.

Последние новости:

Рада изменила даты ряда Государственных праздников: когда будем праздновать Рождество и не только.

Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.