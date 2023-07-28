Православный праздник 28 июля, сегодня отмечается день памяти святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.
Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в царствование святого равноапостольного царя Константина.
Святым Иулитте и Кирику верующие молятся об исцелении недугов у детей и о семейном счастье.
Издавна 28 июля старались как можно меньше выходить из дома и посвящали день своей семье, молились о здравии и благополучии родных.
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Святых Иулитту и Кирика просили об исцелении недугов.
Существуют приметы 28 июля, например, если громко стрекочут кузнечики - к засухе, а если наблюдаете плотный туман - будет похолодание и дожди.
Сегодня 28 июля гром - к ливням.
Сон, который приснился 28 июля, поможет и подскажет, как преодолеть трудности.
Сегодня, 28 июля, нужно запомнить сон или записать, дабы потом верно растолковать.
Согласно поверьям наших предков, сегодня нельзя жаловаться, ссориться, выяснять отношения. Также запрещено быть недовольными жизнью - иначе будут новые проблемы.
Православная церковь запрещает 28 июля заниматься тяжелым физическим трудом и затевать глобальные перемены сегодня не следует - потому что впечатление будет обманчивым.
Также нужно воздержаться от вранья и нельзя и отказывать в помощи.
Источник: Униан.
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