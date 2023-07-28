Православный праздник 28 июля, сегодня отмечается день памяти святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.

Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в царствование святого равноапостольного царя Константина.

Святым Иулитте и Кирику верующие молятся об исцелении недугов у детей и о семейном счастье.

Издавна 28 июля старались как можно меньше выходить из дома и посвящали день своей семье, молились о здравии и благополучии родных.

Спасо-Преображенский собор, Белая Церковь

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Святых Иулитту и Кирика просили об исцелении недугов.

Существуют приметы 28 июля, например, если громко стрекочут кузнечики - к засухе, а если наблюдаете плотный туман - будет похолодание и дожди.

Сегодня 28 июля гром - к ливням.

Сон, который приснился 28 июля, поможет и подскажет, как преодолеть трудности.

церковь, религия, храм

Сегодня, 28 июля, нужно запомнить сон или записать, дабы потом верно растолковать.

Согласно поверьям наших предков, сегодня нельзя жаловаться, ссориться, выяснять отношения. Также запрещено быть недовольными жизнью - иначе будут новые проблемы.

Православная церковь запрещает 28 июля заниматься тяжелым физическим трудом и затевать глобальные перемены сегодня не следует - потому что впечатление будет обманчивым.

Также нужно воздержаться от вранья и нельзя и отказывать в помощи.

Источник: Униан.

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