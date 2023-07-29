Народный праздник 29 июля - Афиногенов день. 29 июля, православная церковь чтит память священномученика Афиногена Пидахфойского, епископа, и его десяти учеников.

29 июля наши предки выходили трудиться в поле, вечером было принято устраивать семейные ужины и молиться Афиногею об удачном урожае.

Если перенести эти традиции к современным реалиям - сегодня, 29 июля нужно серьезно работать в саду или огороде, а после проводить вечер с семьей и родными.

Сегодня, 29 июля, нельзя ходить в лес - издавна верили, что нечистая сила 29 июля особенно активна и опасна.

Кроме того, запрещено сегодня охотиться, рубить дрова и убираться в доме - важно больше поработать в других местах.

Православная церковь запрещает сегодня злиться и ссориться, потому что конфликт продлится долго.

Существует и ряд примет на 29 июля, например, если наблюдаете желтые облака на закате, ждите дожди на следующий день.

Дождь 29 июля является плохой приметой и предвестником неурожая.

Если в этот день роса на траве до полудня не испарилась, ждите сильную жару в ближайшие дни.

Если 29 июля наблюдаете сильный туман - осенью будет много грибов.

Источник: Униан.

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