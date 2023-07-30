В честь памяти святой сегодня, 30 июля, отмечается народный праздник 30 июля - Маринин день или Лазарники.

Народный праздник Марина Лазоревая отмечается 30 июля 2023 года (по старому стилю – 17 июля).

По церковному календарю 30 июля чтят память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.

Сегодня наши предки старались не выходить из дома без особой надобности. Также было принято посвящать вечер молитве святым, их просили защищать дом от ненастья и бед.

Наши предки также просили святых о здоровье для родных и близких, и исцелить от болезней.

Издавна верили, что если сегодня сделать предложение руки и сердца, или отметить свадьбу - влюбленные поссорятся.

Нельзя сегодня бездумно тратить свои деньги -ведь можно навлечь нищету. Не рекомендуется ходить за грибами и шуметь в лесу 30 июля - нечистая сила может наслать порчу на нарушителей тишины.

Нельзя смотреть на грозу 30 июля, а находясь в доме, необходимо зашторить окна и молиться.

Наши предки следили за погодой сегодня, главные приметы дня: если солнце отражается в луже - сегодня теплый день, если наблюдаете белые облака и дождь - ждите смены погоды. Видите, что чайки сели на воду - будет солнечная погода.

Источник: Униан.

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