В Киеве водитель Cadillac Escalade на улице Елены Телиги заблокировал "скорую" с ребенком. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Как отмечается в сообщениях, мужчина был недоволен "скорым" с двухлетним ребенком. Муж вышел разобраться с врачами, но когда услышал о ребенке, сразу ушел.

Отмечается, что "скорая" с включенными сигналами находилась в левой крайней полосе. Водитель подрезал спецтранспорт несмотря на то, что там была двухлетняя девочка, которую экстренно транспортировали в больницу. Только после уговоров медиков водитель пошел на уступки.

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