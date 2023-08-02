В честь памяти святого сегодня 2 августа 2023 отмечается народный праздник - день Ильи.
Православный праздник 2 августа - обретение мощей Афанасия Брестского.
Наши предки издавна 2 августа устраивали щедрые застолья в честь святого пророка.
Также было принято проводить время с семьей, и друзьями-соседями. Люди сегодня танцевали, играли, веселились большими компаниями.
Многие знают еще с детства, что после "Ильи" 2 августа нельзя купаться в открытых водоемах.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши
Установлено человека, снимавшего "прилет" в Кривом Роге: "за считанные минуты..."
Новая атака на Москву, после взрывов есть последствия: "Это сильно!"
Подготовка к худшему сценарию: названы регионы, где готовы принимать новых переселенцев
Запрещается любая работа, а также нельзя сквернословить и ругаться, кроме того запрещено стоять на перекрестках и выгонять домашних животных из дома.
Наши предки также следили за погодой, в частности смотрели, если долгий и не резкий гром - будет непогода, а если 2 августа отрывистый и короткий гром - будет ясная погода.
Кроме того, издавна верили, что дождь 2 августа предвещает хороший урожай пшена.
Наши предки сегодня зажигали свечу перед иконой Божией Матери, молитвами ее просили уберечь урожай от пожара.
2 августа - день прощания с летом, было принято говорить "Илья надевает один из своих семи кожухов", с этого дня начинают появляться первые признаки осени.
Также можно проследить, если с утра 2 августа облачно - урожай придется собирать заранее и он будет обильным.
Источник: Униан.
Последние новости:
Судьба Рождества в Украине окончательно решена: когда будем праздновать.
Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.