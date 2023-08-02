Церковный праздник 2 августа, что сегодня можно и что нельзя делать верующим.

В честь памяти святого сегодня 2 августа 2023 отмечается народный праздник - день Ильи.

Православный праздник 2 августа - обретение мощей Афанасия Брестского.

Наши предки издавна 2 августа устраивали щедрые застолья в честь святого пророка.

Также было принято проводить время с семьей, и друзьями-соседями. Люди сегодня танцевали, играли, веселились большими компаниями.

Многие знают еще с детства, что после "Ильи" 2 августа нельзя купаться в открытых водоемах.

Запрещается любая работа, а также нельзя сквернословить и ругаться, кроме того запрещено стоять на перекрестках и выгонять домашних животных из дома.

Наши предки также следили за погодой, в частности смотрели, если долгий и не резкий гром - будет непогода, а если 2 августа отрывистый и короткий гром - будет ясная погода.

Кроме того, издавна верили, что дождь 2 августа предвещает хороший урожай пшена.

Наши предки сегодня зажигали свечу перед иконой Божией Матери, молитвами ее просили уберечь урожай от пожара.

2 августа - день прощания с летом, было принято говорить "Илья надевает один из своих семи кожухов", с этого дня начинают появляться первые признаки осени.

Также можно проследить, если с утра 2 августа облачно - урожай придется собирать заранее и он будет обильным.

Источник: Униан.

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