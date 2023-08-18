Денежные компенсации уже поступают на счета украинцев, которые в них нуждаются.

Новую информацию о денежных компенсациях обнародовал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Информация касается денежных компенсаций по программе єВідновлення. Синегубов сообщил, что жителям Харьковщины уже назначили выплаты на 98,1 млн. гривен.

«Комиссии приняли решение о предоставлении 1226 компенсаций. Из них 9,3 млн. грн. уже поступили на счета людей. Средства получают жители всех 7 районов Харьковщины, чьи дома и квартиры пострадали в результате российской агрессии», - рассказал Синегубов.

Что касается количества денежных компенсаций, то на данный момент, как отмечается, больше всего компенсаций согласовано в Харьковском районе - 37,1 млн грн.

В Харькове одобрены выплаты на сумму почти 14 млн грн.

На втором месте – Изюмский район, где было принято решение о компенсациях на сумму 30,4 млн грн.

Компенсации на 15,7 млн ​​грн для восстановления жилья начислены жителям Чугуевского района. 9,4 млн грн получат жители Купянщины.

Также озвучено, сколько жителей Харьковщины нуждаются в компенсациях.

«В целом на сегодняшний день в Харьковской области зарегистрировали 11365 заявлений на компенсацию», - уточнил Олег Синегубов, подчеркнув, что будет ускорена их обработка.

Напомним, программа «єВідновлення», позволяет людям, чьи дома были повреждены в результате боевых действий, получить до двухсот тысяч гривен компенсации на ремонт жилья.

«Эта программа рассчитана на компенсацию людям за поврежденные жилые помещения. Это либо частный жилой дом, либо многоквартирный жилой дом, имеющий незначительные повреждения. Люди могут подать заявку через приложение "Дия", чтобы получить компенсацию на проведение восстановительных работ», - рассказывали в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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