3 августа — День памяти святого пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Печерского.
Сегодня среди верующих проходят чествования преподобного Онуфрия Печерского - святой жил в Киеве в 12 веке, он был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах и по сегодняшний день там находятся нетленные мощи святого.
На Онуфрия издавна было принято убирать зерно в погреба и сараи, а также чинить амбары и менять гнилые доски в доме и не только.
Святой Онуфрий запомнился своим длительным молчанием. Наши предки также старались 3 августа молчать.
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В молчании наши предки работали в поле, доме, собирали урожай овощей и ягод и так талее.
Женщины 3 августа молча готовили еду и она получилась вкусной.
Существует и ряд примет 3 августа, например, если гроза гремит — осень будет долгой.
Сильная роса 3 августа — будет плохой урожай льна, а если много желудей лежит на земле — значит урожай будет богатым.
Кроме того, если громко кричат сороки 3 августа — зимой будет тепло.
Наши предки 3 августа старались не есть сырые яблоки, упавшие с дерева. Не принято лениться или впадать в состояние апатии сегодня. Запрещается ругаться и скандалить с близкими людьми, потому что в дом могут прийти беды и лишения.
Купаться в водоемах с 3 августа не следует, иначе заболеете.
Источник: Униан.
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