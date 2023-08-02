Позитив рассказал о своей очень опасной поездке в серую зону, от которой отказались другие артисты.

Позитив рассказал, что находился в серой зоне, а именно в населенном пункте под Донецком, пишет Politeka.net.

По словам Позитива, предложение о поездке он получил от своего друга, известного ведущего и волонтера Дениса Христова. Также Позитив уточнил, что во время этой поездки они попали под обстрел.

«Деньчик мне сказал: «Я предлагал всем артистам ехать туда, но им сказали, что лучше не надо. Туда лучше не ехать, там с тобой может произойти все, что угодно, и вряд ли тебя оттуда кто-то вывезет. Там нет связи. Но там дети», - рассказал Позитив в интервью "Слава+" , с чего началось его опасное путешествие в серую зону.

Певец уточнил, что поездка состоялась в этот Новый Год, и они хотели привезти детям подарки.

«Я сказал: «Чем я лучше этих детей? Поехали, привезем им подарки!». Благодаря волонтерам и фондам мы собрали для них планшеты, потому что у них есть Старлинк и они в подвале учатся. И мы им подарили планшеты», – вспоминает Позитив.

Позитив рассказал, что этот населенный пункт находится в серой зоне под Донецком.

«Но там есть семьи, это под Донецком, которые все еще остаются, чтобы помогать. К примеру, ГСЧС им оставили машину и пожарную часть. И если есть прилет в соседский дом, то вся семья едет тушить пожар…».

На следующий день после отъезда Позитива эту пожарную часть враг разнес. Глава семейства получил травмы.

«Но эти семьи остаются там, потому что они верят, что в скором времени будет победа и они как защитники этого села…», - рассказал Позитив.

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