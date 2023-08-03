Православные верующие сегодня, 4 августа, отмечают день святой равноапостольной Марии Магдалины.

Святая была последовательница Иисуса Христа, христианская святая, мироносица, которая, согласно Евангелию, она следовала за Христом и была рядом при его Распятии.

Также святая была первой из людей, которая увидела явления Воскресшего Иисуса.

В православной церкви Мария Магдалина почитается согласно евангельскому тексту как мироносица, освобожденная от семи бесов.

4 августа в народе - день Марии Ягодницы, или Марьин день.

Сегодня издавна принято отправляться в лес за ягодами, смородиной, черникой.

Ягоды заготавливали на зиму. В Марьин день принято убирать в доме и выкапывать луковицы цветов, чтобы посадить их в следующем году.

Девушки в Марьин день собирали утром росу и умывались ею, наши предки верили, что эта утренняя роса придасть красоту и здоровье.

Также девушки 4 июля молились святой Магдалине, чтобы святая подарила им неземную красоту. Помимо молитв они использовали и другие способы.

4 августа по народным традициям нельзя тяжело работать в поле, девушкам и женщинам тяжело физически работать вообще нельзя сегодня.

Кроме того, не рекомендуется сегодня одалживать деньги и обижаться.

Источник: 1+1.

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