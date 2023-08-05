Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату.

СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии – должностные лица безосновательно насчитали себе почти 1 млн «боевых» премий.

Службы безопасности, ДБР и Нацгвардия разоблачили и ликвидировали коррупционную схему в учебном центре подготовки подразделений Нацгвардии.

Чиновники безосновательно начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн.

Эти премии были предусмотрены якобы за участие в боевых действиях против оккупантов.

Сообщается, что участники не находились и не выполняли задачи на передовой.

С сентября по декабрь 2022 года чиновники выписали премий почти на 1 млн гривен.

К организации «схемы» причастен руководитель учебного центра Нацгвардии, безосновательно подписывавший премии подчиненным, среди которых трое старших офицеров.

Руководитель учебного центра Национальной гвардии уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Трем подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование, злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что чиновник возглавил преступную группу на Волыни.

злоумышленники, в частности, изготовляли документы для выезда за границу для военнообязанных, водительские права, удостоверения на право управления сельхозтехникой, и тому подобное.

Организатор преступного «бизнеса» 60-летний житель Волынской области, в "схему" он привлек еще 5 человек.

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