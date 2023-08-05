СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии – должностные лица безосновательно насчитали себе почти 1 млн «боевых» премий.
Службы безопасности, ДБР и Нацгвардия разоблачили и ликвидировали коррупционную схему в учебном центре подготовки подразделений Нацгвардии.
Чиновники безосновательно начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн.
Эти премии были предусмотрены якобы за участие в боевых действиях против оккупантов.
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Сообщается, что участники не находились и не выполняли задачи на передовой.
С сентября по декабрь 2022 года чиновники выписали премий почти на 1 млн гривен.
К организации «схемы» причастен руководитель учебного центра Нацгвардии, безосновательно подписывавший премии подчиненным, среди которых трое старших офицеров.
Руководитель учебного центра Национальной гвардии уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.
Трем подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается расследование, злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что чиновник возглавил преступную группу на Волыни.
злоумышленники, в частности, изготовляли документы для выезда за границу для военнообязанных, водительские права, удостоверения на право управления сельхозтехникой, и тому подобное.
Организатор преступного «бизнеса» 60-летний житель Волынской области, в "схему" он привлек еще 5 человек.
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