По народному календарю 5 августа 2023 года отмечается праздник Тихона Безсонника.
5 августа верующие чтят память мученика Трофима.
Праздник 5 августа получил такое название, Трофима Безсонника, по причине того, что с самого утра до поздней ночи в селе люди работали в поле и в огороде без сна.
5 августа верующие празднуют День Почаевской иконы Божией Матери. Почаевская икона Божией Матери — одна из самых почитаемый святынь у православных христиан. Икона около 400 лет находится в Почаевской Лавре в Тернопольской области.
День Трофима Безсонника также было принято называть праздником Калинки-Малинки - сегодня шли собирать малину и калину, эти ягоды очень ценили , и готовили из них снадобья и настойки.
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Сегодня также есть ряд примет, в частности, если 5 августа наблюдаете осадки на — ждите хороший урожай. Утром туман — будут грибов.
Если же вечером сегодня по земле будет стелиться густой туман — будет хорошая погоды.
Также существуют запреты сегодня. Так, 5 августа нельзя долго спать - удача в делах отвернется.
Не рекомендуется работать в поле и на огороде во второй половине дня. Юношам нельзя ходить в лес, чтобы не встретить русалок.
Также 5 августа нельзя есть калину и тем более рубить ее ветви - такие действия могут принести несчастье и болезни.
Источник: РБК.
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