В церковном календаре 7 августа отмечается Успение праведной Анны. С сегодняшнего дня начинаются первые осенние заморозки, а лето подходит к концу.
Люди начинают доставать из шкафов осенние куртки, ведь уже могут быть прохладные дни.
Издавна 7 августа считалось опасным из-за болезней, в народе раньше верили, кто заболеет сегодня - тот будет болеть долго и тяжело.
Крайне опасны сегодня болезни у пожилых людей.
Однако есть и хорошие приметы, например, сегодняшний день считается удачным для сбора ягод и сбора урожая картошки.
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На ужин в день Анны наши предки готовили блюда из картошки.
Кроме того, в определенных регионах 7 августа было принято считать лошадиным праздником. Сегодня коней подковывали и не выводили на работу,
7 августа их кормили лакомствами и всячески благодарили за их труд. Для крепкого здоровья лошади в гриву вплетали цветные ленты.
Наши предки издавна считали, что 7 августа считается удачным днем для свадьбы и крещения ребенка.
7 августа нельзя обижать животных и кричать, особенно на лошадей.
Сегодня также не нужно пересчитывать деньги - существует риск, что будут финансовые проблемы.
Также было принято следить за природой, так, например, если в огороде уже зрелая капуста - осень наступит рано.
Ночь с 7 на 8 августа холодная - зима будет ранней и снежной.
Если на дубе много желудей - осень будет теплая.
Источник: Униан.
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