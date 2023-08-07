В церковном календаре 7 августа отмечается Успение праведной Анны. С сегодняшнего дня начинаются первые осенние заморозки, а лето подходит к концу.

Люди начинают доставать из шкафов осенние куртки, ведь уже могут быть прохладные дни.

Издавна 7 августа считалось опасным из-за болезней, в народе раньше верили, кто заболеет сегодня - тот будет болеть долго и тяжело.

Крайне опасны сегодня болезни у пожилых людей.

Однако есть и хорошие приметы, например, сегодняшний день считается удачным для сбора ягод и сбора урожая картошки.

На ужин в день Анны наши предки готовили блюда из картошки.

Кроме того, в определенных регионах 7 августа было принято считать лошадиным праздником. Сегодня коней подковывали и не выводили на работу,

7 августа их кормили лакомствами и всячески благодарили за их труд. Для крепкого здоровья лошади в гриву вплетали цветные ленты.

Наши предки издавна считали, что 7 августа считается удачным днем для свадьбы и крещения ребенка.

7 августа нельзя обижать животных и кричать, особенно на лошадей.

Сегодня также не нужно пересчитывать деньги - существует риск, что будут финансовые проблемы.

Также было принято следить за природой, так, например, если в огороде уже зрелая капуста - осень наступит рано.

Ночь с 7 на 8 августа холодная - зима будет ранней и снежной.

Если на дубе много желудей - осень будет теплая.

Источник: Униан.

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