22-летний сын народного депутата выехал из Украины и не вернулся.

Сын депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук во время военного положения и мобилизации в Украине выехал за границу под предлогом сопровождения отца-инвалида.

В итоге отец в Украину вернулся, а депутат нет.

Известно, что в 2020 году Дмитрий Копанчук стал депутатом горсовета от "Слуги народа" в городке Рудки на Львовщине.

Несмотря на действие военного положения в Украине и запрет выезда мужчин призывного возраста, Копанчук три раза побывал за границей только в прошлом году.

По информации NGL.media, 1 января депутат пересек украинско-польскую границу на новом элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 150, якобы для сопровождения отца с инвалидностью, однако сам в Украину в итоге не вернулся.

В Рудковском горсовете, где Дмитрий Копанчук является депутатом от партии "Слуга народа", подтвердили, что более семи месяцев его не видели на рабочем месте.

Мать Копанчук, народный депутат, не захотела общаться с журналистами а отец заявил: "А чего я вам должен подсказывать, как связаться с моим сыном. Он взрослый парень, чего вы мне звоните?".

Источник: Украинская правда со ссылкой на независимый антикоррупционный центр NGL.media.

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