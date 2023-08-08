Церковный праздник 8 августа в честь мученика Ермолая и монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина.

8 августа 2022 года, церковь чтит память мученика Ермолая и монаха Моисея, ему принято молиться о сохранении брака.

8 августа издавна считали наиболее подходящим для сбора лекарственных растений.

Предки верили, что 8 августа растения наполнены целебной силой.

Кроме того жатва к 8 августа подходила к концу, а урожай зерна пытались как можно скорее спрятать, пока не начались дожди.

Начиная с 8 августа нужно собирать яблоки, до Яблочного спаса их есть нельзя. Из яблок было принято сегодня варить компоты, варенье, яблочное повидло.

Урожай картошки уже можно по-тихньку выкапывать.

8 августа нельзя ревновать свою половинку - есть риск, что в отношениях будет серьезный разлад.

Кроме того женщинам сегодня нельзя шить и вязать, а кто возьмет иголку в руки - будет несчастен.

Если вдруг в жилище зашел кот - его сегодня ни в коем случае нельзя выгонять, иначе случится несчастье.

8 августа нужно следить за погодой, если на верхушке березы уже желтые листья - осень будет ранней.

День сегодня теплый, но пасмурный - август-месяц весь таким будет.

Птицы перестали петь, значит осень будет ранней и прохладной.

Источник: Униан.

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