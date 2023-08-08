8 августа 2022 года, церковь чтит память мученика Ермолая и монаха Моисея, ему принято молиться о сохранении брака.
8 августа издавна считали наиболее подходящим для сбора лекарственных растений.
Предки верили, что 8 августа растения наполнены целебной силой.
Кроме того жатва к 8 августа подходила к концу, а урожай зерна пытались как можно скорее спрятать, пока не начались дожди.
Начиная с 8 августа нужно собирать яблоки, до Яблочного спаса их есть нельзя. Из яблок было принято сегодня варить компоты, варенье, яблочное повидло.
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Урожай картошки уже можно по-тихньку выкапывать.
8 августа нельзя ревновать свою половинку - есть риск, что в отношениях будет серьезный разлад.
Кроме того женщинам сегодня нельзя шить и вязать, а кто возьмет иголку в руки - будет несчастен.
Если вдруг в жилище зашел кот - его сегодня ни в коем случае нельзя выгонять, иначе случится несчастье.
8 августа нужно следить за погодой, если на верхушке березы уже желтые листья - осень будет ранней.
День сегодня теплый, но пасмурный - август-месяц весь таким будет.
Птицы перестали петь, значит осень будет ранней и прохладной.
Источник: Униан.
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