Шумиха вспыхнула на странице Позитива в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Там Позитив хотел объяснить свою позицию, которую высказал на шоу и которая касается такой темы как депиляция у девушек. Позитив отметил, что его слова по этой теме были выражением его личного мнения, а не попыткой навязать его другим или дискриминацией.
"Меня спросили - я ответил как мужчина, которого не привлекает волосы на теле женщины", - заявил Позитив, спровоцировав на своей странице целую волну обсуждений.
Засветился в комментариях и актер и сценарист студии «Квартал 95» Руслан Ханумак, констатировавший, что «мохнатки» «кипишнули» после сообщения мастера лазерной эпиляции, что «волосы на теле, особенно на теле женщины – это выглядит отвратительно».
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Ему тоже решили ответить, в том числе вспомнив скандал с песней «Дика дичка».
"Вот именно поэтому твоя песня считается обесценением, твои комментарии и как ты называешь девушек показывают твои ценности. Пиксельная юбочка, ох».
«Дикадичка пиксельная юбочка», отозвался челик, нуждающийся в дополнительном кенсилинге»,
«ооо, где скандал, там и вы. Горбунова уже не поддерживаете?»,
«Мохнатка это то, что в вашей голове, потому что иначе, как еще объяснить такой поток дерьма в вашем сообщении»,
«Что можно ожидать от человека, который пишет дерьмо, а не песни. Как не было уважения к женщинам в песнях, так и в жизни ее нет. Мало хейта? Раньше очень хорошо молчал и сейчас советую закрыть рот»,
«Чувак, у тебя буквально на морде куча волос, называть кого-то мохнатками с твоей стороны очень смешно смотрится»,
"Ты откуда вылез? Иди пой дикую дичку, гладкий»,
«Мало того, что творчество дерьмо, так это еще и отражение твоей личности»,
«Какой же ты отвратительный…»,
«Сам такой»,
"Ты свое лицо видел?", - пишут в ответ на комментарий Руслана Ханумака женщины.
Напомним, актер и сценарист студии «Квартал 95» Руслан Ханумак заявил о завершении музыкальной карьеры после скандала с песней «Дика Дичка».
Песня Дикая Дичка возмутила украинцев - люди назвали трек низкопробной музыкой и подвергли критике клип с женщинами-военными.
Кроме того, Руслан Ханумак со скандалом расстался со своей женой-блогером Алиной Шаманской.
Ранее Руслан Ханумак признался, почему не возвращается в Украину.
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