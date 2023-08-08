Украинский актер и сценарист студии «Квартал 95» Руслан Ханумак решил также принять участие в странном обсуждении, спровоцированном певцом и экс-солистом группы «Время и Стекло».

Шумиха вспыхнула на странице Позитива в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Там Позитив хотел объяснить свою позицию, которую высказал на шоу и которая касается такой темы как депиляция у девушек. Позитив отметил, что его слова по этой теме были выражением его личного мнения, а не попыткой навязать его другим или дискриминацией.

"Меня спросили - я ответил как мужчина, которого не привлекает волосы на теле женщины", - заявил Позитив, спровоцировав на своей странице целую волну обсуждений.

Засветился в комментариях и актер и сценарист студии «Квартал 95» Руслан Ханумак, констатировавший, что «мохнатки» «кипишнули» после сообщения мастера лазерной эпиляции, что «волосы на теле, особенно на теле женщины – это выглядит отвратительно».

Ему тоже решили ответить, в том числе вспомнив скандал с песней «Дика дичка».

"Вот именно поэтому твоя песня считается обесценением, твои комментарии и как ты называешь девушек показывают твои ценности. Пиксельная юбочка, ох».

«Дикадичка пиксельная юбочка», отозвался челик, нуждающийся в дополнительном кенсилинге»,

«ооо, где скандал, там и вы. Горбунова уже не поддерживаете?»,

«Мохнатка это то, что в вашей голове, потому что иначе, как еще объяснить такой поток дерьма в вашем сообщении»,

«Что можно ожидать от человека, который пишет дерьмо, а не песни. Как не было уважения к женщинам в песнях, так и в жизни ее нет. Мало хейта? Раньше очень хорошо молчал и сейчас советую закрыть рот»,

«Чувак, у тебя буквально на морде куча волос, называть кого-то мохнатками с твоей стороны очень смешно смотрится»,

"Ты откуда вылез? Иди пой дикую дичку, гладкий»,

«Мало того, что творчество дерьмо, так это еще и отражение твоей личности»,

«Какой же ты отвратительный…»,

«Сам такой»,

"Ты свое лицо видел?", - пишут в ответ на комментарий Руслана Ханумака женщины.

Напомним, актер и сценарист студии «Квартал 95» Руслан Ханумак заявил о завершении музыкальной карьеры после скандала с песней «Дика Дичка».

Песня Дикая Дичка возмутила украинцев - люди назвали трек низкопробной музыкой и подвергли критике клип с женщинами-военными.

Кроме того, Руслан Ханумак со скандалом расстался со своей женой-блогером Алиной Шаманской.

Ранее Руслан Ханумак признался, почему не возвращается в Украину.

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